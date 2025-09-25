PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus: Polizei sucht verdächtiges Paar

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.09.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Mittwoch, 24.09.2025, 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr

Am Mittwochmorgen zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Ahornstraße in Gudensberg einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen der Hauseingangstür in das Treppenhaus. Der Hausmeister hörte das Zuschlagen einer Tür, begab sich in den Flur und bemerkte ein ihm unbekanntes Paar, das sich dort aufhielt. Als er die Frau und den Mann ansprach, verließen beide fluchtartig das Gebäude. Kurze Zeit später wurden die Beiden auch in einem Nachbarhaus gesehen.

Ob es sich bei ihnen um die Einbrecher handelt und diese bei der weiteren Ausführung der Tat gestört wurden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Homberg.

Beschreibung der Personen:

Frau: Circa 30-40 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, schmale bis normale Statur, dunkelbraune, hüftlange Haare, trug eine blaue Jeans und eine gelbe-orangefarbene Jacke.

Mann: Circa 30-40 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, schmale bis normale Statur, schwarze, kurze Haare, trug eine blaue Jeans und eine hellblaue Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen zum genannten Zeitpunkt im Bereich der Ahornstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Homberg unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, -Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

