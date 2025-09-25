Polizei Homberg

POL-HR: Pedelec in Gudensberg gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.09.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Montag, 22.09.2025, 23:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.2025, 15:00 Uhr

Zwischen Montag, 23:00 Uhr und Dienstag, 15:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Garage eines Mehrfamilienhauses in der Schlesienstraße in Gudensberg und entwendeten dort ein E-Bike.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter die Garage des Hauses durch eine unverschlossene Innentür. Dort beschädigten sie das an dem Elektrofahrrad angebrachte Zahlenschloss und flüchteten anschließend mit dem gestohlenen Rad in unbekannte Richtung.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein graues Pedelec der Marke "Bulls", Typ "Copperhead Evo 229", im Wert von rund 3000 Euro.

Die Polizei in Fritzlar ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05662-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

