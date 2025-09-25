PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Teppichen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Samstag, 20.09.2025, 10 Uhr bis 15 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr mehrere Teppiche im Schladenweg in Fritzlar.

Nach bisherigem Kenntnistand hatte der Inhaber einer Reinigungsfirma gegen 10 Uhr drei Teppiche nach dem Reinigen zum Trocknen aufgehängt. Als er gegen 15 Uhr nachsah, ob sie getrocknet waren, stellte er fest, dass die Teppiche - zwei Läufer und ein größerer Teppich - verschwunden waren. Nach Angaben des Geschädigten seien sie zu schwer gewesen, um sie ohne Fahrzeug abzutransportieren.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schladenwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 08:43

    POL-HR: Einbruch in Gartenhütten in Niedenstein - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.09.2025: Niedenstein Tatzeit: Dienstag, 23.09.2025, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 24.09.2025, 13:50 Uhr Zwischen Dienstag und Mittwochmittag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Gartenhütten in Niedenstein ein und entwendeten dabei ein E-Bike sowie einen E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:46

    POL-HR: Einbruch in Gewerbeobjekt

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.09.2025: Willingshausen Tatzeit: Montag, 22.09.2025, 22:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.2025, 08:00 Uhr Unbekannte Täter sind in ein Gewerbeobjekt in der Straße "Obertriesch" in Willingshausen - Wasenberg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:40

    POL-HR: PKW-Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.09.2025: Willingshausen Tatzeit: Montag, 22.09.25, 18:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.25, 10:00 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in dem Löshäuser Weg und dem Schulweg in Willingshausen in drei Fahrzeuge ein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter an einem Renault und einem Seat jeweils die Seitenscheibe ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren