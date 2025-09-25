Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Teppichen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Samstag, 20.09.2025, 10 Uhr bis 15 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr mehrere Teppiche im Schladenweg in Fritzlar.

Nach bisherigem Kenntnistand hatte der Inhaber einer Reinigungsfirma gegen 10 Uhr drei Teppiche nach dem Reinigen zum Trocknen aufgehängt. Als er gegen 15 Uhr nachsah, ob sie getrocknet waren, stellte er fest, dass die Teppiche - zwei Läufer und ein größerer Teppich - verschwunden waren. Nach Angaben des Geschädigten seien sie zu schwer gewesen, um sie ohne Fahrzeug abzutransportieren.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schladenwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell