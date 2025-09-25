PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gartenhütten in Niedenstein - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.09.2025:

Niedenstein

Tatzeit: Dienstag, 23.09.2025, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 24.09.2025, 13:50 Uhr

Zwischen Dienstag und Mittwochmittag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Gartenhütten in Niedenstein ein und entwendeten dabei ein E-Bike sowie einen E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Einbrecher die beiden Grundstücke in der Straße "Am Lohrain" und öffneten dort jeweils gewaltsam die Gartenhütten.

In einem Fall erbeuteten sie einen Elektroroller der Marke "XIAOMI", an dem zum Zeitpunkt des Diebstahls das Versicherungskennzeichen "284WVN" angebracht war.

Im zweiten Fall zerstörten sie das Schloss, mit dem mehrere Fahrräder gesichert waren und stahlen ein schwarzes Elektrofahrrad der Marke "Cube", Typ "Stereo Hybrid 120". Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Der Gesamtwert der beiden gestohlenen Fahrzeuge liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizeistation in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

