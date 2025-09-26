PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Hochwertiger Toyota Land Cruiser entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.09.2025:

Oberaula

Tatzeit: Donnerstag, 25.09.2025, 00:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen PKW in Friedigerode, einem Ortsteil von Oberaula.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Eigentümer sein Fahrzeug, einen grauen Toyota Land Cruiser, in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses im Biegeweg abgestellt.

Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zugang zu dem Fahrzeug und manipulierten den Schließ- und Zündmechanismus. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sie dabei entsprechende Technik zur Überwindung des vorhandenen Keyless-Go-Systems nutzten. Zum Tatzeitpunkt war an dem Fahrzeug das amtliche Kennzeichen HR-M 289 angebracht.

Der Wert des gestohlenen Pkw liegt im oberen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Friedigerode beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681/774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 11:38

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus: Polizei sucht verdächtiges Paar

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.09.2025: Gudensberg Tatzeit: Mittwoch, 24.09.2025, 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr Am Mittwochmorgen zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Ahornstraße in Gudensberg einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter durch ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 10:31

    POL-HR: Pedelec in Gudensberg gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.09.2025: Gudensberg Tatzeit: Montag, 22.09.2025, 23:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.2025, 15:00 Uhr Zwischen Montag, 23:00 Uhr und Dienstag, 15:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Garage eines Mehrfamilienhauses in der Schlesienstraße in Gudensberg und entwendeten dort ein E-Bike. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren