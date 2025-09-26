Polizei Homberg

POL-HR: Hochwertiger Toyota Land Cruiser entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.09.2025:

Oberaula

Tatzeit: Donnerstag, 25.09.2025, 00:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen PKW in Friedigerode, einem Ortsteil von Oberaula.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Eigentümer sein Fahrzeug, einen grauen Toyota Land Cruiser, in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses im Biegeweg abgestellt.

Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zugang zu dem Fahrzeug und manipulierten den Schließ- und Zündmechanismus. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sie dabei entsprechende Technik zur Überwindung des vorhandenen Keyless-Go-Systems nutzten. Zum Tatzeitpunkt war an dem Fahrzeug das amtliche Kennzeichen HR-M 289 angebracht.

Der Wert des gestohlenen Pkw liegt im oberen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Friedigerode beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681/774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell