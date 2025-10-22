PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der B42

Lahnstein (ots)

Am 19.10.2025 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall auf der B42 bei Lahnstein, in Fahrtrichtung Bad Ems. Ein Fahrzeug geriet, kurz vor der Abfahrt zur B260, nach links und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug erlitt Schäden an der linken Fahrzeugseite. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen silbernen Audi A3 eines älteren Modells handelte. Durch die Kollision verlor das Fahrzeug eine silberne Radkappe. Sollten Sie Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Lahnstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein
Telefon: 02621-913-0
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
