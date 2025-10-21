PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vorsicht mit Verkleidungen - insbesondere im Hinblick auf Halloween

Andernach (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2025 gegen 15:30 Uhr meldete ein Passant der Polizeiinspektion Andernach zwei maskierte, männliche Personen, welche augenscheinlich mit einem blutverschmierten Messer herumlaufen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurden die eingesetzten Kräfte von weiteren Zeugen angesprochen, die den Sachverhalt bestätigten.

Letztlich konnten die zwei Personen im Stadtgebiet festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die beiden zwölfjährigen Kinder führten schwarze Masken und täuschend echte Attrappen von blutverschmierten Messern mit sich. Ihnen wurde verdeutlicht, welchen Eindruck sie mit ihrem Erscheinen in der Öffentlichkeit erzeugt hatten und auf die möglichen Konsequenzen ihres Handelns wurde hingewiesen. Nach Feststellung ihrer Identität wurden sie ihren Eltern übergeben.

Die Polizei appelliert an Eltern und Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern über verantwortungsbewusstes Verhalten im öffentlichen Raum, auch im Hinblick auf das bevorstehende Halloween zu sprechen. Denn auch vermeintlich harmlose Scherze können bei anderen für erhebliche Verunsicherung sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 09:37

    POL-PDKO: Wochenendpressebereicht der PI Simmern vom 17.10.-19.10.2025

    Simmern / Hunsrück (ots) - Freitag, 17.10.2025 / Samstag, 18.10.2025 Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeug In der Nacht von Donnerstag, 16.10.2025, auf Freitag, 17.10.2025 wurden im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 05:30 Uhr die vier Reifen an einem PKW in der Straße "Auf der Schlicht" in Simmern von einer bislang unbekannten Person zerstochen. Im Zeitraum von Freitag, ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 19:30

    POL-PDKO: Trickdiebstahl beim Geldwechsel: Seniorin in Vallendar bestohlen

    Vallendar, Rheinstraße (ots) - Am 17.10.2025, gegen 13:20 Uhr, wurde eine 85-Jährige in der Nähe des LIDL-Marktes in Vallendar von einem fremden Mann angesprochen, der die Seniorin bat, eine zwei Euro Münze zu wechseln. Während die hilfsbereite Geschädigte in ihrer Geldbörse nach Münzen suchte, gelang es dem Täter durch Ablenkung kurz in die Geldbörse zu ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 17:03

    POL-PDKO: Lahnstein- Verkehrsunfallflucht

    Lahnstein (ots) - Am Mittwoch, den 15.10.25, gegen 12.10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Lahnstein ein Verkehrsunfall mit Flucht gemeldet. Nach Angaben eines Zeugen befuhr ein vermutlicher weißer PKW Ford Kuga die Bahnhofstraße in Lahnstein zunächst entgegen der erlaubten Fahrtrichtung und kam dann vor dem entgegenkommenden Zeugen in Höhe Marktplatz zum Stehen. Der Zeuge sprach die Fahrerin auf ihr Fehlverhalten an, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren