Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vorsicht mit Verkleidungen - insbesondere im Hinblick auf Halloween

Andernach (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2025 gegen 15:30 Uhr meldete ein Passant der Polizeiinspektion Andernach zwei maskierte, männliche Personen, welche augenscheinlich mit einem blutverschmierten Messer herumlaufen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurden die eingesetzten Kräfte von weiteren Zeugen angesprochen, die den Sachverhalt bestätigten.

Letztlich konnten die zwei Personen im Stadtgebiet festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die beiden zwölfjährigen Kinder führten schwarze Masken und täuschend echte Attrappen von blutverschmierten Messern mit sich. Ihnen wurde verdeutlicht, welchen Eindruck sie mit ihrem Erscheinen in der Öffentlichkeit erzeugt hatten und auf die möglichen Konsequenzen ihres Handelns wurde hingewiesen. Nach Feststellung ihrer Identität wurden sie ihren Eltern übergeben.

Die Polizei appelliert an Eltern und Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern über verantwortungsbewusstes Verhalten im öffentlichen Raum, auch im Hinblick auf das bevorstehende Halloween zu sprechen. Denn auch vermeintlich harmlose Scherze können bei anderen für erhebliche Verunsicherung sorgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell