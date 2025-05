Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt/Wied OT Fernthal (ots)

Im Zeitraum vom 01.05.2025 bis zum 03.05.2025 kam es in Abwesenheit des Bewohners, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Fernthal. Dabei drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch Aufhebeln einer Seitentüre in das Haus und entwendeten Wertgegenstände. Etwaige Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus, unter der Telefonnummer 02634 952 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell