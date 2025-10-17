PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein- Verkehrsunfallflucht

Lahnstein (ots)

Am Mittwoch, den 15.10.25, gegen 12.10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Lahnstein ein Verkehrsunfall mit Flucht gemeldet. Nach Angaben eines Zeugen befuhr ein vermutlicher weißer PKW Ford Kuga die Bahnhofstraße in Lahnstein zunächst entgegen der erlaubten Fahrtrichtung und kam dann vor dem entgegenkommenden Zeugen in Höhe Marktplatz zum Stehen. Der Zeuge sprach die Fahrerin auf ihr Fehlverhalten an, worauf diese begann ihr Fahrzeug zu wenden und dabei auf den zu ihrer linken Seite befindlichen Parkplatz fahren wollte. Dabei beschädigte sie einen am Straßenrand geparkten gelben Seat Mii. Der Unfallzeuge musste verkehrsbedingt die Straße freimachen und fuhr einmal kurz um den Block. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass der unfallverursachende PKW nicht mehr vor Ort war und verständigte die Polizei. Zu dem Kennzeichen der Verursacherin liegen keine Informationen vor. Der Zeuge beschreibt die Unfallverursacherin mit ca. 18-20 Jahre alt, blonde leicht gewellte, hochgesteckte Haare.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen des Vorfalls sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
pilahnstein@polizei.rlp.de
Telefon: 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

