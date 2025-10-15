Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsgefährdung in Niederlahnstein

Lahnstein (ots)

Am 13.10.2025 gegen 19:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsgefährdung im Bereich der Johann-Baptist-Ludwig-Straße. Die bislang unbekannten drei Täter warfen dem Geschädigten, der mit seinem Fahrrad durch die o.g. Straße fuhr, einen Gegenstand zwischen die Speichen, sodass dieser zu Fall kam und sich Verletzungen zuzog. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhof. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell