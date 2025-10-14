PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Boppard

Boppard (ots)

Am Dienstag, den 14.10.2025, kam es im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 15:45 Uhr auf den Parkplätzen an den Bahngleisen in der Säuerlingstraße in Boppard zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Die Geschädigte parkte vorwärts in einer der Parklücken an den Bahngleisen und stellte nach Rückkehr zu ihrem PKW frische Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite ihres PKWs fest. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang keine. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Boppard in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

