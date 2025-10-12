PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 10.10.2025 - 12.10.2025

Simmern/Hunsrück (ots)

Hirschfeld - Zeugenaufruf: Gefährliches Überholen auf der B50

Am 11.10.2025, gegen 08:00 Uhr, soll es Zeugenangaben nach auf der B50, auf dem Streckenabschnitt zwischen Hochscheid und Hirschfeld (OT Hirschfeld-Bahnhof), durch einen Fahrer eines grauen Audi S5 zu teils waghalsigen Überholmanövern gekommen sein. Augenzeugen und diejenigen Verkehrsteilnehmer, die in jeglicher Art und Weise beeinträchtigt oder gefährdet wurden, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Simmern gebeten.

Mastershausen - Zimmerbrand

Am 12.10.2025, gegen 02:47 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Simmern ein Zimmerbrand in einem Zweifamilienhaus in Mastershausen gemeldet. Die Feuerwehren aus Masterhausen, Beltheim und Kastellaun konnten den Brand löschen. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden aufgenommen. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Sachschadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
PHK Napalowski
Telefon: 06761-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

