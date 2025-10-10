POL-PDKO: Rote Graffiti-Schmierereien in Boppard

Lahnstein (ots) - Bereits zum zweiten Mal wurde festgestellt, dass ein derzeit noch unbekannter Täter neugeborene Katzenjunge in einen Altkleidercontainer geworfen hat. Ein Katzenjunges konnte gerettet werden, zwei weitere waren bereits verstorben. Festgestellt wurde die Tat heute beim Entleeren des Containers in der Braubacher Straße. Vor zwei Monaten kam es zu einem Fund toter Katzenkinder in einem Altkleidercontainer ...

