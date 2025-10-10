PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rote Graffiti-Schmierereien in Boppard

Boppard (ots)

Im Laufe des 2. Weinfestwochenendes (03.10.-05.10.2025) kam es im innerstädtischen Bereich von Boppard zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. So wurde etliche Gebäude mit roten Schriftzügen versehen. In einem Fall konnte der Täter ermittelt werden. Möglicherweise sind diesem Täter auch weitere Taten im nahen Umfeld zuzuordnen. Daher werden Geschädigte und Zeugen gebeten, sich entsprechend bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden und Hinweise kundzutun.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 12:28

    POL-PDKO: Versuchter Trickdiebstahl durch falsche Heizungsableser

    Bendorf, Fontanestraße (ots) - Am Mittwoch, den 08.10.2025 kam es gegen 11 Uhr zu einem versuchten Trickdiebstahl in Bendorf. Ein bislang unbekannter Täter gab sich an der Haustür des alleinlebenden Bewohners als Heizungsableser aus. Während der Bewohner den Täter in den Keller zur Heizung führte betraten mehrere Mittäter über die noch offenstehende Haustür ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 14:09

    POL-PDKO: Katzenjunge in Altkleidercontainer geworfen

    Lahnstein (ots) - Bereits zum zweiten Mal wurde festgestellt, dass ein derzeit noch unbekannter Täter neugeborene Katzenjunge in einen Altkleidercontainer geworfen hat. Ein Katzenjunges konnte gerettet werden, zwei weitere waren bereits verstorben. Festgestellt wurde die Tat heute beim Entleeren des Containers in der Braubacher Straße. Vor zwei Monaten kam es zu einem Fund toter Katzenkinder in einem Altkleidercontainer ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:37

    POL-PDKO: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht DM-Markt Kirchberg

    Kirchberg (Hunsrück) (ots) - Am 06.10.2025 kam es in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 14:15 Uhr auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Kirchberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug der Geschädigten war im hinteren Bereich des Parkplatzes abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren die hintere Stoßstange des geparkten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren