Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Kontrolle von 102 Zweirädern in Boppard

POL-PDKO: Kontrolle von 102 Zweirädern in Boppard
  • Bild-Infos
  • Download

Boppard (ots)

Der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz führte am Sonntag, den 12.10.2025 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:15 Uhr Zweiradkontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard durch.

Bei milder Wetterlage wurden von den eingesetzten Polizeibeamten insgesamt 102 Zweiräder einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden von den kontrollierten Personen sowie Spaziergängern positiv wahrgenommen. Erfreulicherweise wurden lediglich kleinere Mängel an den Motorrädern festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Telefon: 0261 103 54005

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 12.10.2025 – 07:48

    POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 10.10.2025 - 12.10.2025

    Simmern/Hunsrück (ots) - Hirschfeld - Zeugenaufruf: Gefährliches Überholen auf der B50 Am 11.10.2025, gegen 08:00 Uhr, soll es Zeugenangaben nach auf der B50, auf dem Streckenabschnitt zwischen Hochscheid und Hirschfeld (OT Hirschfeld-Bahnhof), durch einen Fahrer eines grauen Audi S5 zu teils waghalsigen Überholmanövern gekommen sein. Augenzeugen und diejenigen ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:58

    POL-PDKO: Rote Graffiti-Schmierereien in Boppard

    Boppard (ots) - Im Laufe des 2. Weinfestwochenendes (03.10.-05.10.2025) kam es im innerstädtischen Bereich von Boppard zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. So wurde etliche Gebäude mit roten Schriftzügen versehen. In einem Fall konnte der Täter ermittelt werden. Möglicherweise sind diesem Täter auch weitere Taten im nahen Umfeld zuzuordnen. Daher werden Geschädigte und Zeugen gebeten, sich entsprechend ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 12:28

    POL-PDKO: Versuchter Trickdiebstahl durch falsche Heizungsableser

    Bendorf, Fontanestraße (ots) - Am Mittwoch, den 08.10.2025 kam es gegen 11 Uhr zu einem versuchten Trickdiebstahl in Bendorf. Ein bislang unbekannter Täter gab sich an der Haustür des alleinlebenden Bewohners als Heizungsableser aus. Während der Bewohner den Täter in den Keller zur Heizung führte betraten mehrere Mittäter über die noch offenstehende Haustür ...

    mehr
