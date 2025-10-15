PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Beulich

Beulich (ots)

Am Montag, den 22.09.2025, kam es in den Morgenstunden im Mühlenweg in Beulich zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit einer Sitzbank und einem Schild und beschädigt diese. Nach Spurenlage müsste es sich hierbei um ein land- oder forstwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard unter den angegebenen Kontaktdaten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742 809-0
Mail: piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

