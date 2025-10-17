Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pkw-Fahrer verursacht alkoholisiert Verkehrsunfall

Bendorf (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer, die L 307, aus Richtung Neuwied-Engers kommend, in Richtung Bendorf. Im Einmündungsbereich L 307 / B 42, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw und beschädigte eine Verkehrsinsel und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem Hang zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem Fahrer konnte bei der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch festgestellt werden, was durch einen Alkoholtest bestätigt wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Der gesamte Schaden wurde auf einen unteren 5-stelligen Betrag beziffert. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, der Notarzt, die Feuerwehr Bendorf, die Polizei und das Ordnungsamt Bendorf.

