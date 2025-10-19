Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebereicht der PI Simmern vom 17.10.-19.10.2025

Simmern / Hunsrück (ots)

Freitag, 17.10.2025 / Samstag, 18.10.2025

Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeug

In der Nacht von Donnerstag, 16.10.2025, auf Freitag, 17.10.2025 wurden im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 05:30 Uhr die vier Reifen an einem PKW in der Straße "Auf der Schlicht" in Simmern von einer bislang unbekannten Person zerstochen.

Im Zeitraum von Freitag, 17.10.2025, 16:15 Uhr bis Samstag, 18.10.2025, 12:15 Uhr wurden die vier Reifen eines PKW in der Gartenstraße in Simmern von einer bislang unbekannten Person zerstochen.

Wer Angaben zu einem der beiden Sachverhalte machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Sonntag, 19.10.2025

Betrunkener Autofahrer

Am Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen PKW, welcher unsicher und an einem Rad auf der Felge, auf der L193 in Fahrtrichtung Flughafen Hahn fuhr. Das Fahrzeug konnte im Bereich der L182 beim Flughafen Hahn kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall - LKW-Fahrer betrunken

Am Sonntagmorgen gegen 01:05 Uhr touchierte ein LKW ein haltendes Taxi vor dem Terminal B am Flughafen Hahn. Der LKW samt Fahrer konnten im Nachgang festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem LKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell