Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trickdiebstahl beim Geldwechsel: Seniorin in Vallendar bestohlen

Vallendar, Rheinstraße (ots)

Am 17.10.2025, gegen 13:20 Uhr, wurde eine 85-Jährige in der Nähe des LIDL-Marktes in Vallendar von einem fremden Mann angesprochen, der die Seniorin bat, eine zwei Euro Münze zu wechseln. Während die hilfsbereite Geschädigte in ihrer Geldbörse nach Münzen suchte, gelang es dem Täter durch Ablenkung kurz in die Geldbörse zu greifen und das Scheingeld zu stehlen. Die Geschädigte stellte erst bei der Rückkehr nach Hause fest, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden war.

Der bislang unbekannte Täter soll circa 55 bis 60 Jahre alt und circa 175cm groß gewesen sein. Er hatte eine kräftige Statur und einen dunklen Teint. Er sprach mit einem nicht näher bekannten Akzent. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Bendorf entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

