Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizisten nach Graffiti-Straftat angefahren

Berlin - Steglitz-Zehlendorf (ots)

Samstag kam es nach der Besprühung einer S-Bahn in der Zugbildungsanlage Zehlendorf zu einem tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte der Bundespolizei unter Nutzung eines Fahrzeuges.

Gegen 1 Uhr stellten Mitarbeitende der S-Bahn Berlin GmbH und zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei neun Personen bei der Besprühung von drei S-Bahn-Wagen auf rund 80 Quadratmetern fest. Bei Erkennen der Einsatzkräfte flüchteten die Personen. Vier von ihnen stiegen in ein Fahrzeug und touchierten beim Losfahren einen Mitarbeiter der S-Bahn-Berlin GmbH und einen Bundespolizisten. Zudem steuerte der Fahrzeugführer auf zwei uniformierte Einsatzkräfte der Bundespolizei zu, die einen Zusammenprall mit dem Fahrzeug durch einen Sprung zur Seite verhindern konnten. Während der Flucht warfen die Fahrzeuginsassen Sprayer-Utensilien aus dem Fahrzeug.

Im Rahmen der Fahndung konnten die eingesetzten Kräfte das Fluchtfahrzeug kurze Zeit später im öffentlichen Straßenland stoppen. Dabei beschädigte der Fahrzeugführer ein Fahrzeug der S-Bahn Berlin GmbH leicht. Unter Einschlagen der Seitenscheibe gelang den Einsatzkräften die Festnahme des Fahrers. Ebenso nahmen die eingesetzten Kräfte die weiteren drei männlichen Insassen fest, wovon einer während der Festnahme versuchte, einen Mitarbeiter der S-Bahn Berlin GmbH zu schlagen. Unweit vom Tatort nahmen Beamte zwei weitere Männer unter einer Brücke fest. Die Fahndungsmaßnahme nach den weiteren drei Personen blieb erfolglos. Ein Hubschrauber der Bundespolizei unterstützte die Einsatzmaßnahmen.

Der vom Fahrzeug angefahrene Beamte verletzte sich leicht am Bein und an der Hand, verblieb aber im Dienst. Der Beamte, welcher die Scheibe einschlug, verletzte sich an der Hand, ließ sich ambulant in einem Krankenhaus behandeln und brach den Dienst anschließend ab.

Einsatzkräfte stellten mehrere Sprayer-Utensilien, die Videoaufzeichnungen des Polizeihubschraubers und das Kraftfahrzeug als Tatmittel sicher.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die fünf deutschen Staatsangehörigen im Alter von 20, 23, 27 und 31 Jahren sowie den 36-jährigen bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen. Zudem leitete die Bundespolizei gegen den 20-Jährigen Deutschen Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Versuchs der Körperverletzung ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die fünf deutschen Staatsangehörigen auf freien Fuß.

Die Polizei Berlin übernahm vor Ort den Kraftfahrer und ermittelt gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell