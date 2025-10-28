POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Einbruch in Einfamilienhaus
Bad Hersfeld. Zwischen Sonntag (12.10.) und Sonntag (26.10.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Alsfelder Straße in Asbach. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Julissa Sauermann
