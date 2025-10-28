PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Zwischen Sonntag (12.10.) und Sonntag (26.10.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Alsfelder Straße in Asbach. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

