Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall eines Pkw mit Personenschaden

Hilders (ots)

Am Dienstag, den 28.10.2025 gegen 08:10 Uhr, kam es auf der B279 auf Höhe der Ortschaft Rodenbach zu einem Alleinunfall eines Pkw. Konkret befuhr der 21-jährige Fahrzeugführer eines Audi die besagte Bundesstraße von der Schwedenschanze (bayerische Landesgrenze) kommend in Fahrtrichtung Gersfeld. Im weiteren Verlauf kam dieser auf gerader Strecke aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet zunächst mit dem Fahrzeug auf das dortige Feld und kam schließlich im Graben zum Stillstand. Die Person verletzt sich hierbei leicht und begab sich im Nachgang in medizinische Abklärung. Das verunfallte Kfz war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Vor Ort eingesetzt war eine Streife der Polizeistation Hilders.

