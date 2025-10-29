Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Heckscheibe eingeschlagen - Person bei Streit verletzt - Pkw gestohlen

Fulda (ots)

Heckscheibe eingeschlagen

Künzell. Unbekannte beschädigten zwischen Sonntagnachmittag (26.10.) und Montagmorgen (27.10.) die Heckscheibe eines blauen Mazda 2, der in der Spessartstraße im Ortsteil Engelhelms abgestellt war. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Person bei Streit verletzt

Burghaun. Am Montagabend (27.10.) kam es im Bereich des südlichen Ortsausgangs des Ortsteils Hünhan in Richtung Sargenzell zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen war dort ein 20-Jähriger aus Hünfeld gemeinsam mit einer weiteren Person unterwegs und wurde von einem Unbekannten auf Zigaretten angesprochen. Es kam zum Streit und einer Auseinandersetzung bei der der 20-Jährige durch den Unbekannten am Kopf verletzt wurde. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw gestohlen

Fulda. In der Straße "Am Engelbach" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (28.10.) einen grauen Jeep Grand Cherokee (amtliches Kennzeichen FD-SJ 38) im Wert von rund 35.000 Euro. Das Fahrzeug war am Straßenrand geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell