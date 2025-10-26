Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht in der Ludweilerstraße/ Bahnhofstraße

Großrosseln (ots)

Am Morgen des 26.10.2025 gegen 03:20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Ludweilerstraße/ Bahnhofstraße in Großrosseln. Ein von der Landesgrenze aus Frankreich kommender grauer Mercedes CLS mit Offenburger Kreiskennung befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Ludweilerstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr mehrere am Fahrbahnrand befindliche Poller und Straßenschilder. Außerdem touchierte er Hauswände, bevor er zum Stehen kam. Die Polizei wurde hierauf alarmiert. Allerdings fehlt vom Fahrer jede Spur. Er flüchtete von der Unfallstelle in unbekannte Richtung und ließ sein Fahrzeug zurück. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers laufen auf Hochtouren. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Völklingen gerne unter der Telefonnummer 06898/2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell