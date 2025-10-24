PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 15-jähringen Leon Schneider

Völklingen (ots)

Der seid dem 20.10.25 vermisste Leon Schneider ist erneut wohlbehalten zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.

Es wird ersucht alle Lichtbilder sowie die Personenbezogenen Daten der Person zu entfernen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

