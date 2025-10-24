POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 15-jähringen Leon Schneider
Völklingen (ots)
Der seid dem 20.10.25 vermisste Leon Schneider ist erneut wohlbehalten zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.
Es wird ersucht alle Lichtbilder sowie die Personenbezogenen Daten der Person zu entfernen.
