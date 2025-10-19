PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen auf der A 620

Wadgassen (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der Bundesautobahn 620 zwischen den Anschlussstellen Wadgassen und Saarlouis im einspurigen Baustellenbereich ein Verkehrsunfall. Die 33-jährige Unfallverursacherin fuhr dabei unaufmerksam mit ihrem Pkw nahezu ungebremst auf den vor ihr fahrenden Pkw der 68-jährigen Fahrerin auf. Dabei wurden die 71-jährige Beifahrerin und die hinten sitzende, 70-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Auf der Autobahn kam es über eine Stunde hinweg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zudem musste diese zur Bergung des Fahrzeuges der Unfallverursacherin durch einen Abschleppdienst 45 Minuten lang voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 20000,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 15:51

    POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahdnung Maria Alessandra Neag

    Riegelsberg (ots) - Die am heutigen Tag veranlasste Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Maria Alessandra Neag wird zurückgenommen. Maria wurde von den Eltern in Zusammenarbeit mit der Polizei wohlbehalten aufgefunden. Alle personenbezogenen Daten sowie das veröffentlichte Foto sind zu löschen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:00

    POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Rim AL ALI

    Polizeiinspektion Völklingen (ots) - Die 14-jährige Jugendliche ist seit dem 14.10.2025, ca. 00:00 Uhr, aus ihrem Elternhaus in Völklingen-Fürstenhaus abgängig. Bislang ergaben sich keine Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort. Es liegen auch keinerlei Erkenntnisse vor, mit wem die Jugendliche unterwegs sein könnte. Die Vermisste trug bei ihrem ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren