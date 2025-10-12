Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Smart mit zwei platten Reifen unterwegs - Fahrzeugführer alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 20:47 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Völklingen ein auffälliges Fahrzeug in der Straße des 13. Januar im Ortsteil Luisenthal. Nach Angaben des Zeugen war ein Smart trotz zweier platter Reifen unterwegs, wobei der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Kommando der Polizeiinspektion Völklingen begab sich umgehend zum Einsatzort und konnte den besagten Smart am Fahrbahnrand feststellen. Am Fahrzeug befanden sich ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis St. Wendel sowie dessen 16-jähriger Sohn. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 41-Jährige das Fahrzeug geführt hatte. Da deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung vorlagen, sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden - dieser wurde jedoch vom Fahrer verweigert.

Zur weiteren Beweissicherung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde polizeirechtlich sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

