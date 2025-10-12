PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Smart mit zwei platten Reifen unterwegs - Fahrzeugführer alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 20:47 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Völklingen ein auffälliges Fahrzeug in der Straße des 13. Januar im Ortsteil Luisenthal. Nach Angaben des Zeugen war ein Smart trotz zweier platter Reifen unterwegs, wobei der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Kommando der Polizeiinspektion Völklingen begab sich umgehend zum Einsatzort und konnte den besagten Smart am Fahrbahnrand feststellen. Am Fahrzeug befanden sich ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis St. Wendel sowie dessen 16-jähriger Sohn. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 41-Jährige das Fahrzeug geführt hatte. Da deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung vorlagen, sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden - dieser wurde jedoch vom Fahrer verweigert.

Zur weiteren Beweissicherung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde polizeirechtlich sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 16:00

    POL-VK: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Heusweiler (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Als ein Radfahrer in Höhe des Anwesens Nr. 4 auf der Fahrbahn wendete, musste der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs, der die Saarbrücker Straße in Richtung Riegelsberg befuhr, sein Fahrzeug abbremsen und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Jugendliche Gesichtsverletzungen zu und ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 14:16

    POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Herrn FREY Erwin

    Großrosseln (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Herrn FREY Erwin kann zurückgenommen werden. Herr FREY wurde durch Fahndungskräfte der Polizei wohlbehalten angetroffen und zurück in das Seniorenzentrum verbracht. Alle personenbezogenen Daten und das Lichtbild des Vermissten sind daher zu löschen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren