POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahdnung Maria Alessandra Neag
Riegelsberg (ots)
Die am heutigen Tag veranlasste Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Maria Alessandra Neag wird zurückgenommen. Maria wurde von den Eltern in Zusammenarbeit mit der Polizei wohlbehalten aufgefunden. Alle personenbezogenen Daten sowie das veröffentlichte Foto sind zu löschen.
