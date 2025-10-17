PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Rim AL ALI

Ein Dokument

Polizeiinspektion Völklingen (ots)

Die 14-jährige Jugendliche ist seit dem 14.10.2025, ca. 00:00 Uhr, aus ihrem Elternhaus in Völklingen-Fürstenhaus abgängig. Bislang ergaben sich keine Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort. Es liegen auch keinerlei Erkenntnisse vor, mit wem die Jugendliche unterwegs sein könnte. Die Vermisste trug bei ihrem Verschwinden vermutlich eine helle Hose und eine schwarze Lederjacke.

Personenbeschreibung der Vermissten:

   - ca. 155cm groß
   - ca. 55kg
   - dunkelbraune schulterlange Haare
   - braune Augen

Bei Hinweisen bitte Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898-2020) oder über die 110.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

