POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Rim AL ALI
Ein Dokument
Polizeiinspektion Völklingen (ots)
Die 14-jährige Jugendliche ist seit dem 14.10.2025, ca. 00:00 Uhr, aus ihrem Elternhaus in Völklingen-Fürstenhaus abgängig. Bislang ergaben sich keine Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort. Es liegen auch keinerlei Erkenntnisse vor, mit wem die Jugendliche unterwegs sein könnte. Die Vermisste trug bei ihrem Verschwinden vermutlich eine helle Hose und eine schwarze Lederjacke.
Personenbeschreibung der Vermissten:
- ca. 155cm groß - ca. 55kg - dunkelbraune schulterlange Haare - braune Augen
Bei Hinweisen bitte Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898-2020) oder über die 110.
