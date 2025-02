Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tatverdächtiger nach versuchtem Aufbruch eines Fahrkartenautomaten festgenommen

Schiltach (ots)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden beobachtete eine Zeugin am Bahnhof Schiltach, wie sich eine Person mit einer Flex an einem Fahrkartenautomaten zu schaffen machte und wählte daraufhin den Notruf. Beamte des Polizeireviers Schramberg konnten einen Tatverdächtigen in Tatortnähe feststellen, der beim Erkennen des Streifenwagens mit einem Fahrrad flüchtete, jedoch kurze Zeit später festgenommen werden konnte. In der Satteltasche des mitgeführten Fahrrades konnte ein Akkutrennschleifer aufgefunden werden. Bei der Spurensicherung durch den kriminaltechnischen Dienst der Bundespolizeiinspektion Offenburg wurden entsprechende Aufbruchspuren am Fahrkartenautomaten gesichert. Der 46-jährige Deutsche hatte versucht, das Geldscheinfach gewaltsam aufzubrechen, was ihm aber nicht gelang. Der Trennschleifer und das Fahrrad, bei dem unklare Besitzverhältnisse bestanden, wurden sichergestellt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

