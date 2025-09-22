PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt am Flughafen Stuttgart Haftbefehl

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Beamten der Bundespolizei vollstreckten am Freitagnachmittag (19.09.2025) am Flughafen Stuttgart einen Haftbefehl.

Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Istanbul wurde ein 30-jähriger georgischer Fluggast festgenommen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgrund von Urkundenfälschung vorlag.

Nach der richterlichen Vorführung am Folgetag wurde die Person in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

