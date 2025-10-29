Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Rüttelplatte - Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Fulda (ots)

Diebstahl von Rüttelplatte

Neuhof. Unbekannte begaben sich im Zeitraum von Freitag (24.10.) bis Montag (27.10.) auf das Gelände einer Baustelle in der Straße "In der Eller" im Ortsteil Dorfborn und entwendeten von dort eine Rüttelplatte im Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Küchenbrand - zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Hünfeld. Durch das beherzte Handeln einer Streife der Polizeistation Hünfeld konnte am späten Dienstagabend (28.10.) Schlimmeres verhindert werden. Die Beamten nahmen gegen 23.20 Uhr in der Straße "Niedertor" einen optischen und akustischen Brandmelder in den Räumlichkeiten einer dort befindlichen Gemeinschaftsunterkunft wahr. Ausgerüstet mit dem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen betraten die Polizeibeamten das Gebäude und stellten schließlich einen brennenden Mülleimer in der Küche fest. Durch das schnelle Eingreifen gelang es, das Feuer in der Entstehung abzulöschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Hünfeld wurde der verkohlte Mülleimer schließlich nach draußen gebracht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unbekannt und Bestandteil der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieben alle Bewohner unverletzt.

(Marc Leipold)

