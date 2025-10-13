Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hochwertige Autos aufgebockt: Hoher Schaden bei Diebstahl von Kompletträdern

Offenbach (ots)

(lei) Vermutlich mehrere Unbekannte, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, haben übers Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses in der Waldstraße (210/220er-Hausnummern) die Räder von dort ausgestellten Fahrzeugen gestohlen und dabei hohen Schaden angerichtet. In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 11.30 Uhr, betraten die Diebe das frei zugängliche Gelände, bockten auf einem Parkplatz drei hochwertige Autos mit Pflastersteinen auf und schraubten von diesen jeweils alle vier Räder ab. Zudem kappten sie die Bremsleitungen, um die Sportbremsanlagen abzumontieren, ehe sie mit ihrer Beute flüchteten.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sach- und Stehlschaden auf etwa 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat am Montag vor Ort bereits Spuren gesichert, die im Zuge der nun anlaufenden Ermittlungen ausgewertet werden. Die Beamten suchen auch nach Zeugen der Tat. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge - die Räder dürften vermutlich abtransportiert worden sein - beobachtet hat, soll sich telefonisch mit der Offenbacher Kripo in Verbindung setzen (069 8098-1234).

