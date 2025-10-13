Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 19-Jähriger weiterhin in kritischem Zustand - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts

Maintal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessens

(cl) Nach dem Fund eines 19-jährigen Mannes mit lebensbedrohlichen Verletzungen am Sonntagnachmittag in der Bahnhofstraße in Maintal (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6136058) befindet sich der junge Mann nach einer Notoperation weiterhin in einem kritischen Zustand. Passanten hatten den Schwerverletzten gegen 16.15 Uhr bemerkt und umgehend Rettungskräfte alarmiert. Diese brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei dem 19-Jährigen konnten augenscheinliche Stichverletzungen festgestellt werden. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hanau ermitteln nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Noch am gestrigen Abend führte die Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch und vernahmen zahlreiche Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll demnach kurz nach der Tat ein etwa 20-jähriger Mann, circa 1,70 Meter groß, mit dunklen Haaren und einem dunklen Mantel, gemeinsam mit mindestens einem weiteren Mann vom Tatort geflüchtet sein. In wie weit diese in Verbindung mit der Tat stehen ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich Täter und Opfer kennen. Hinweise auf eine Gefährdung Dritter haben sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 / 100-123 zu melden.

Offenbach, 13.10.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

