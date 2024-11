POL-COE: Billerbeck, Holthauser Straße/ Roter VW Scirocco beschädigt

Coesfeld (ots) - Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5502954 Unbekannte haben versucht, eine weitere Garagentür am Christopherusweg aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag (07.11.24) und 14.30 Uhr am Samstag (09.11.24). Ursprungsmeldung: Unbekannte sind am Christopherusweg Garagentüren angegangen. In einem Fall waren sie erfolgreich und ...

mehr