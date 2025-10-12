Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugenaufruf: 19-Jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen aufgefunden

Maintal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessens

(cl) Gegen 16.15 Uhr bemerkten Passanten in der Bahnhofstraße in Maintal (im Bereich der 120er Hausnummern) einen 19-jährigen offenbar schwerverletzten Mann und verständigten umgehend die Rettungskräfte. Diese verbrachten ihn mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei von einer Gewalttat aus. Die Hintergründe des Geschehens sind derzeit noch unklar. Vor Ort finden aktuell umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Ebenso hat die Polizei Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Der Bereich rund um den Tatort ist aktuell weiträumig abgesperrt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 / 100-123 zu melden.

Offenbach, 12.10.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell