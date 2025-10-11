POL-OF: Mann leblos in Wohnung gefunden - Langenselbold
Langenselbold (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen
(as) Am Samstagvormittag, gegen 11:40 Uhr, wurde ein 53-Jähriger tot in einer Wohnung in Langenselbold aufgefunden. Die Hintergründe sind noch unklar und nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Aktuell finden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Eine Obduktion ist im Laufe des morgigen Sonntags geplant. Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, ihre Anfragen an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau zu richten.
Offenbach, 11.10.2025, Pressestelle, Alexander Schlüter
