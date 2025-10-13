PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Paketabholung mit Hakenkreuz-Signatur

Langen (ots)

(lei) Was waren seine Beweggründe in diesem Moment? Diese Frage soll jetzt geklärt werden im Zuge von strafrechtlichen Ermittlungen, die sich gegen einen jungen Mann richten. Der Beschuldigte, so die bisherigen Erkenntnisse, wollte am Freitagnachmittag in einer Postfiliale in der Amperestraße ein Paket abholen. Nachdem er sich mit einem Personalausweis als rechtmäßiger Empfänger legitimiert hatte, sollte er die Übergabe der Sendung auf einem Gerät elektronisch quittieren. Anstatt jedoch gewöhnlich zu unterschreiben, soll er mit einem Hakenkreuz signiert haben, ehe er die Filiale dann wortlos verließ. Erste Hinweise auf seine Identität liegen der Polizei bereits vor; es soll sich demnach um einen 25 Jahre alten Mann handeln. Die Ermittlungen dauern an.

