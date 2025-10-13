Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schläge bei Kreisligaspiel: Polizei nahm Anzeigen auf

Ronneburg (ots)

(lei) Ein Spiel in der Kreisliga C endete am Sonntagnachmittag nicht nur mit einem vorzeitigen Ende, sondern auch mit Blessuren, einem Polizeieinsatz und eingeleiteten Ermittlungen wegen Verdachts begangener Körperverletzungsdelikte.

Dem Bericht der eingesetzten Beamten zufolge sei es kurz vor dem Ende der Partie nach einem Foulspiel zu einer Diskussion zwischen den beiden Beteiligten gekommen, in dessen Verlauf der 29-jährige Spieler der Gastmannschaft mehrfach auf den 27 Jahre alten Spieler des Heimteams eingeschlagen haben soll, sodass dieser zu Boden ging. In der Folge sei es zu einer Rudelbildung und weiteren Schlägen gekommen, wobei wohl auch der 29-Jährige getroffen wurde. Die Begegnung, die auf dem Sportplatz in der Straße "Am Heil" stattfand, wurde daraufhin noch vor der 90. Minute abgebrochen.

Die hinzugerufenen Beamten stellten vor Ort Personalien mehrerer Anwesender fest und fertigten zwei Strafanzeigen. Zeugen der Geschehnisse werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeistation Langenselbold zu melden.

