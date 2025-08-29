Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250829-1: Täter sticht auf Mann ein - schwer verletzt

Hürth (ots)

Tatverdächtiger stellt sich und wird vorläufig festgenommen

Bei einem Streit am Donnerstagnachmittag (28. August) in Hürth ist ein Mann (49) durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Die Ermittler schließen nach derzeitigem Sachstand ein Messer als Tatmittel aus. Während Rettungskräfte den Verletzten versorgen und in eine Klinik fuhren, stellte sich der Tatverdächtige (52) auf der Polizeiwache in Frechen.

Laut ersten Erkenntnissen soll es gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz an der Alstädter Straße zu einem Streit zwischen den zwei Männern gekommen sein. In Folge der Auseinandersetzung soll der 52-Jährige mehrfach auf den 49-Jährigen eingestochen haben und ihm dabei schwere Verletzungen zugefügt haben.

Passanten seien zur Hilfe geeilt, haben den Verletzten versorgt und einen Rettungswagen gerufen. Zeitgleich sei der Tatverdächtige mit einer weiteren Person in dessen Auto von der Tatörtlichkeit davongefahren. Die alarmierten Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Als der Fahrer des Autos wenig später zum Tatort zurückkehrte gab er an, dass sich der Tatverdächtige auf dem Weg zur Polizeiwache in Frechen befinde. Hier stellte sich der 52-Jährigen gegen 14.30 Uhr. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Die Polizisten in Hürth stellten Beweismittel sicher, befragten Zeugen und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariat 11 bereits übernommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell