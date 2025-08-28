Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250828-1: Autofahrer, Autofahrerin und Baby bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (27. August) in Hürth sind ein Autofahrer (37), eine Autofahrerin (31) und ihr Baby so schwer verletzt worden, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Bei dem 37-Jährigen kann eine Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Polizisten sperrten die Unfallstelle zwischen der Kölner Straße und Berrenratherstraße bis etwa 3.45 Uhr ab.

Laut ersten Erkenntnissen war der Fahrer (37) eines Smarts gegen 22.30 Uhr auf der Frechener Straße in Richtung Hürth unterwegs. Ein Zeuge gab an, dass er dabei in Schlangenlinien gefahren sei. Aus bislang ungeklärtem Grund kam der 37-Jährige mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und im weiteren Verlauf gegen ein entgegenkommenden Suzuki. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Unfallbeteiligten schwer verletzt. Ein weiterer Unfallbeteiligter (21) in einem Mercedes, der sich hinter dem Mann befunden habe, wurde von dem Smart touchiert. Ein aufmerksamer Zeuge leistete Erste Hilfe.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Unfallort und nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei unterstützten zudem Beamte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Köln. Die Einsatzkräfte dokumentierten Spuren am Unfallort, stellten das Handy des 37-Jährigen sowie den Smart und den Suzuki sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Arzt entnahm in der Klinik auf Anordnung eine Blutprobe bei dem 37-Jährigen. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

