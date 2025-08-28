Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250828-2: Autofahrer verliert nach mutmaßlichem Rennen Kontrolle im Kreisverkehr

Kerpen (ots)

Zeugen berichten von Beinahezusammenstoß mit Fußgängern

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen in einem mutmaßlichen Fall von einem illegalen Fahrzeugrennen aufgenommen. Ein Autofahrer (18) verlor am Mittwochabend (27. August) in Kerpen die Kontrolle über seinen Wagen, beschädigten zwei Verkehrsschilder und soll beinahe mit zwei Fußgängerinnen (18, 16) zusammengestoßen sein.

Zeugen berichteten den alarmierten Polizisten das der junge Fahrer gegen 20.30 Uhr in seinem Honda Civic mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr an der Straße "Alte Landstraße" und Sindorferstraße gefahren sein soll. Er soll im Kreisverkehr versucht haben zu "driften" und dabei die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Letztlich überfuhr er zwei Verkehrsschilder auf einer Fußgängerinsel an der Straße "Alte Landstraße". Hier sollen sich zudem Zeitpunkt auch die beiden Fußgängerinnen aufgehalten haben. Das Auto sei nur knapp an ihnen vorbeigeschleudert.

Polizisten hielten die Aussagen der Zeugen fest, dokumentierten die Unfallspuren und stellten den Führerschein des 18-jährigen Beschuldigten sicher. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Ausrichtens und Durchführens eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

