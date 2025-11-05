Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Kleinlaster kollidiert mit Bus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kam es an der Kreuzung der Bahnhofsstraße/ Bammentaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinlaster und einem Bus.

Gegen 14:30 Uhr war der 43-jähriger Fahrer eines Linienbusses auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung in Richtung Bammental fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Kleinlaster eines 27-jährigen Fahrers, der aus Richtung der Friedensbrücke in den Kreuzungsbereich eingefahren war und ebenfalls in Richtung Bammental fahren wollte. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt, jedoch entstand mit gut 12.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Beide Fahrer gaben gegenüber der Polizei an, dass sie Vorfahrt hatten, weshalb der Verkehrsdienst Heidelberg die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell