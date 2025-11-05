Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B44 - Zweimal Totalschaden und eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am 04.11.2025 kam es gegen 19:50 Uhr an der Kreuzung der Frankenthaler Straße (B 44) mit der Karl-Imhoff-Straße zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 23-jähriger Mazda-Fahrer fuhr von der Karl-Imhoff-Straße kommend nach links auf die Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim auf. Ein 83-jähriger Ford-Fahrer war gleichzeitig auf der B 44 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die 60-jährige Beifahrerin im Ford verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zudem wurde eine Fußgängerampel und ein Verkehrsschild an der Kreuzung durch die Kollision beschädigt. Gegenstand der Unfallaufnahme ist neben der Bezifferung der Schadenshöhe zudem die Frage für welchen der Unfallbeteiligten die Ampelanlage an der Kreuzung zum Unfallzeitpunkt Grünlicht gezeigt hatte. Personen, die sachdienliche Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621 / 777 690 beim Polizeirevier Mannheim Sandhofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell