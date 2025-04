Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw fährt gegen Haus - Fahrer flüchtet unverletzt.

Gütersloh (ots)

Halle/Westfalen (AM) - Am Freitag, 25.04, gegen 01:50 Uhr, wurden Anwohner der Oldendorfer Straße in Halle /Westf. durch einen lauten Knall geweckt. Beim Blick nach draußen stellten sie fest, dass ein Pkw VW Touran aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war und an der Hauswand zum Stehen kam. Der Fahrer flüchtete augenscheinlich unverletzt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer, ein 42-jähriger Haller, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihm wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, der stark beschädigte Pkw wurde sichergestellt. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, weil der 42-jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Fahrer uneinsichtig war und erheblichen Widerstand leistete, wird ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Das Haus wurde glücklicherweise nicht beschädigt.

