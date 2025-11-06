Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Zigaretten aus Tankstelle - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Altlussheimer Straße ein.

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte Donnerstagfrüh gegen 02:45 Uhr die Polizei und berichtete, dass sie mitbekommen habe, wie zwei unbekannte Männer in die Tankstelle einbrachen und diese wenige Minuten später wieder verließen.

Die beiden Männer sollen zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen sein, konnten jedoch nicht näher beschrieben werden. Als die beiden Tatverdächtigen das Gebäude verließen und in Richtung Zeppelinstraße geflüchtet sein sollen, habe einer von ihnen eine Kiste getragen.

Ersten Ermittlungen zufolge haben die Tatverdächtigen gegen 02:30 Uhr gewaltsam eine Schiebetür geöffnet, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Anschließend haben sie etwa 14 Stangen Zigaretten im Wert von knapp 1.100 Euro an sich genommen und ergriffen zu Fuß die Flucht.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neulußheim unter der Telefonnummer 06205 31129 zu melden.

