POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Geldinstitut; PM Nr. 2

Wie bereits berichtet kam es heute Morgen zu einem Raubüberfall auf ein Geldinstitut in der Eichendorffstraße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6152712).

Ersten Ermittlungen zufolge betrat ein bisher unbekannter Mann gegen 08:50 Uhr das Geldinstitut und forderte unter Vorhalt einer Waffe Bargeld von einer Angestellten. Mit einer bislang noch unbekannten Menge Bargeld flüchtete der Tatverdächtige schließlich mit einem Fahrzeug. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Aufgreifen des Täters. Bei dem Überfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Täter mit einem schwarzen Fahrzeug mit Heidelberger Kennzeichen unterwegs sein.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

