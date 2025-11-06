Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in geparktes Auto - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte brachen am Mittwochabend im Stadtteil Innenstadt in ein geparktes Auto ein und erbeuteten dabei Bargeld, Parfüm und persönliche Gegenstände des Fahrzeugbesitzers.

Die Unbekannten drangen im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 23 Uhr in den BMW eines 53-Jährigen ein, der im Quadrat K 2 am Fahrbahnrand abgestellt war. Aus der Mittelkonsole ließen sie ein Etui mit EC- und Kreditkarten sowie weiteren persönlichen Ausweisen mitgehen. Im Kofferraum stießen sie auf mehrere Parfüms, drei Basecaps und eine Strickjacke, die sie ebenfalls an sich nahmen.

Bereits wenige Stunden nach der Tat musste der Karteninhaber feststellen, dass zahlreiche Abbuchungen auf seinen Konten getätigt wurden. Daraufhin ließ er sämtliche Karten sperren. Es war ihm ein Schaden von insgesamt rund 700 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

