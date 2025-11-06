POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Scheune in Brand geraten - PM 1

Mannheim (ots) - Unbekannte brachen am Mittwochabend im Stadtteil Innenstadt in ein geparktes Auto ein und erbeuteten dabei Bargeld, Parfüm und persönliche Gegenstände des Fahrzeugbesitzers. Die Unbekannten drangen im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 23 Uhr in den BMW eines 53-Jährigen ein, der im Quadrat K 2 am Fahrbahnrand abgestellt war. Aus der Mittelkonsole ließen sie ein Etui mit EC- und Kreditkarten sowie weiteren ...

