Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Scheune in Brand geraten - PM 1

Sankt Leon (ots)

Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einem Brandgeschehen in der Neugasse im Ortsteil Sankt Leon im Einsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet eine Scheune in Brand, der sich zu einem Vollbrand entwickelte. Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

