POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB659: Mehrere Tausend Euro Sachschaden nach Unfall im Baustellenbereich

Rhein-Neckar-Kreis/BAB659 (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich am Kreuz Weinheim auf der A 659 in der Überleitung zur A 5 ein Unfall.

Gegen 15:00 Uhr fuhr eine 78-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der A 659 in Fahrtrichtung Mannheim, als sie in einem Baustellenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die Autofahrerin touchierte zunächst eine Warnbake sowie einen Teil der Betonschutzwand. In der weiteren Folge lenkte die Dame ihr Fahrzeug nach links und kollidierte auch auf dieser Seite mit einer Betonschutzwand, bevor ihr Mitsubishi zum Stillstand kam.

Da die Betonschutzwand die Fahrertür blockierte, war es der 78-Jährigen nicht möglich, das Fahrzeug selbstständig zu verlassen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Weinheim schoben das verunfallte Auto zur Seite, sodass die Fahrerin dieses im Anschluss eigenständig verlassen konnte. Ersten Unfallermittlungen zufolge verletzte sich die Unfallverursacherin nicht, wurde jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mitsubishi war nach den Kollisionen so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Abschleppmaßnahme musste der Bereich der Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde für etwa eine halbe Stunde auf die A 5 in Richtung Frankfurt abgeleitet.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte auch die Teilsperrung gegen 16:40 Uhr aufgehoben werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

