PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der Ziegelhäuser Landstraße; PM 1

Neckargemünd (ots)

Gegen 16:50 Uhr kam es auf der Ziegelhäuser Landstraße (L 534) zwischen Neckargemünd und Ziegelhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Mindestens eine Person wurde hierbei verletzt. Genauere Informationen zum Unfallhergang oder dem Verletzungsbild liegen noch nicht vor. Die L 534 ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 12:18

    POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag, den 06.11.2025 wurde im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr bis 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Mühlhausener Ortsteil Rettigheim, In den Hofwiesen, eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt ins Haus. Im Inneren ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:20

    POL-MA: Mannheim: Überladener Anhänger verursacht Unfall

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr verlor ein 67-jähriger Skoda-Fahrer auf der L597 die Kontrolle über dessen Anhänger und verunfallte. Der 67-Jährige war von Mannheim in Richtung Ladenburg unterwegs, als der mit einem weiteren Auto beladene Anhänger kurz nach der Abfahrt Heddesheim ins Schleudern geriet. Der Anhänger war in Kombination mit dem Zugfahrzeug stark überladen. Ersten Ermittlungen zufolge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren