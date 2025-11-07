Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der Ziegelhäuser Landstraße; PM 1

Neckargemünd (ots)

Gegen 16:50 Uhr kam es auf der Ziegelhäuser Landstraße (L 534) zwischen Neckargemünd und Ziegelhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Mindestens eine Person wurde hierbei verletzt. Genauere Informationen zum Unfallhergang oder dem Verletzungsbild liegen noch nicht vor. Die L 534 ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell